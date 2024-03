Mensch muss reanimiert werden: Wohnungsbrand in Bad Liebenzell

11 Mehr als 61 Feuerwehrleute waren bei einem Wohnungsbrand in Bad Liebenzell im Einsatz. Foto: Bernd Mutschler

Bei einem Brand in Bad Liebenzell wurde ein Mensch schwer verletzt. Nach der Rettung aus der im Vollbrand stehenden Wohnung musste sie reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden.









Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagmorgen bei einem Brand in Bad Liebenzell im Einsatz. Um 11.44 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In einem an den Bad Liebenzeller Mineralbrunnen angrenzenden Gebäude stand die Dachgeschosswohnung bereits im Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.