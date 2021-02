Pendler-Quarantäne bleibt bis 15. Februar Calwer Klinikmitarbeiter müssen sich weiter absondern

"Die am 5. Februar 2021 mittels einer Allgemeinverfügung verhängte Pendler-Quarantäne für Beschäftigte des Kreisklinikums Calw wird bis einschließlich Montag, 15. Februar 2021, verlängert", heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. Dies habe die Stadt Calw nach intensiver Beratung mit dem Kreis-Gesundheitsamt beschlossen. Dass die Entscheidung so ausfiel, liegt daran, dass die Suche nach der Ursache für den Ausbruch andauert. Stand Dienstag gab es 66 infizierte Mitarbeiter und zehn Patienten. Am Mittwoch begann die zweite Testung aller Klinikmitarbeiter auf das Virus.

Bereits am Montagabend hatte die Stadt als zuständige Ortspolizeibehörde die Quarantäne von Haushaltsangehörigen der Klinikmitarbeiter, die unter Pendler-Quarantäne stehen, aufgehoben. Dies, "nachdem inzwischen der Großteil aller positiven Coronaproben ohne Mutationsnachweis waren".