1 Andreas Fiebach (links) verstärkt seit April die Praxis von Dieter Erath (Mitte) und Lutz Lochmann. Foto: Alt

Gute Nachrichten für Rottweil in Sachen Patientenversorgung: Die internistische Haus- und Facharztpraxis von Dieter Erath und Lutz Lochmann hat mit Andreas Fiebach Verstärkung bekommen.















Rottweil - Praxisschließungen haben in den vergangene Monaten eine Lücke in die ohnehin angespannte hausärztliche Versorgung gerissen. "Der Entwicklung in der Patientenversorgung muss man sich stellen", sagt Lutz Lochmann, der zusammen mit Dieter Erath die haus- und fachärztliche Internistenpraxis in der Königstraße 27 betreibt. Daher haben sich die beiden Ärzte um Verstärkung bemüht und Andreas Fiebach ins Boot geholt, der in ihrer Praxis seine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin abschließt.

Schüler am AMG

Andreas Fiebach besuchte als Schüler das Albertus-Magnus-Gymnasium und wohnte im Rottweiler Konvikt. Sein Studium absolvierte er in Regensburg und arbeitete dann als Arzt in verschiedenen Abteilungen für Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie. Im Zuge der insgesamt fünfjährigen Weiterbildungsassistenz für Allgemeinmedizin war seine letzte Station im Krankenhaus Oberndorf. Seit 1. April ist er Teil der Gemeinschaftspraxis der Ärzte Lochmann und Erath, die mit ihm langfristig planen und dafür auch ihre Praxisräume erweitert haben, wie sie im Gespräch erzählen.

Diabetologie zieht um

Im Zuge der Erweiterung ist die Diabetologie, die Facharzt Dieter Erath betreut, in den ersten Stock des Ärztehauses gezogen. Dadurch wurden bisherige Räume für die fach- und hausärztliche Versorgung dazugewonnen. Die Praxisräume im 3. OG werden damit um die Räume der bisherigen Diabetologie ein Stockwerk darüber erweitert. "Die bestehenden Räume werden nun in den nächsten Wochen angepasst ", erklärt Erath. "So kann die Versorgung unserer Patienten weiter gewährleistet und optimiert werden."