2 Das Areal rund um den Bergwerkstollen "Otto am Kohlerberg" bot für das Festival des Jugendclubs Schabenhausen ein ganz besonderes Ambiente und die Musik sorgte für die gute Stimmung – zu den Gästen gehörte auch das ältere Semester. Foto: Bantle

Als ein voller Erfolg darf das erste Freilicht-Festival des Jugendclub Schabenhausen (JCS) verbucht werden.















Niedereschach-Schabenhausen - Rund um den Stollen "Otto am Kohlerberg" ging es dabei sowohl am Freitagabend als auch am Samstagabend hoch her.

Den Organisatoren und dem ganzen Jugendclub-Team rund um den Vorsitzenden Mario Eigeldinger muss man ein ganz dickes Kompliment machen, da sind sich die Besucher einig: Was sie bei dem Festival auf die Beine gestellt haben war einfach Klasse und eine echte Werbung für den noch jungen Jugendclub Schabenhausen.

Schon zum Auftakt am Freitagabend als die Freiburger Cover-Band "Tonight Tonight" mit begeisternder Rock-und Popmusik mit einem heißen Konzertauftritt für Stimmung sorgte, gab es kein Halten mehr. Das Publikum, in dem alle Generationen vertreten waren, ging begeistert mit.

DJ am Samstag

Und am Samstag ging die Party mit DJ Fabo Fresh weiter. Gute Musik, gute Gesellschaft, viele Besucher und ein schmackhaftes Essens – mit entsprechendem Getränkeangebot waren die Garanten für den Erfolg des Festivals. Das einmalige und beeindruckende Ambiente rund um den Bergwerkstollen tat ein Übriges.

In Schabenhausen ist man zurecht stolz auf den Jugendclub und selbst alte Hasen, die schon viele Feste organisiert haben, zogen den Hut vor dem was die Schabenhauser Jugend da auf den die Beine gestellt hat. Dahinter steckten viel Arbeitsaufwand und Engagement. Viele helfende und anpackende Hände waren notwendig, um dieses Großereignis, auf das sich der JCS seit Monaten vorbereitet hat, zu organisieren und reibungslos über die Bühne bringen zu können.