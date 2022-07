20. Karibische Nacht in Bad Imnau schlägt alle Rekorde

Party am Eyachstrand

3 Coole Drinks gab’s nicht nur in der Farbe Rot. Foto: J. Haid

Trockenes Sommerwetter, exotisches Flair, leckere Cocktails, aktuelle Partysongs, tolle Stimmung und ein Besucherrekord – es war die Partynacht des Jahres.















Haigerloch-Bad Imnau – Dem Vorsitzenden Julian Zuchowski und seinem Vorstandsteam vom Förderverein Jugendhaus Bad Imnau stand die Freude und die Überraschung ins Gesicht geschrieben. Etwa 900 zumeist jugendliche Gäste bevölkerten den "Eyachstrand" zwischen Sportplatz und Tennisanlage. Vor Corona hatte man bei den besten Karibischen Nächten maximal 700 Besucher gezählt. "Mit diesem Ansturm haben wir trotz vielen weiteren regionalen Veranstaltungen und zwei Jahren Abstinenz an diesem Freitagabend bei weitem nicht gerechnet. Wir sind sehr stolz dass unsere Veranstaltung inzwischen so bekannt und beliebt ist", so Zuchowski.

Bürgermeister mischt sich unters Partyvolk

Die tolle Party lief ohne Zwischenfälle bis tief in die Nacht hinein ab und auch Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz stattete ihr einen Besuch ab und war begeistert über die tolle Besucherresonanz und von der Stimmung. DJ Tim Geiser, bekannt durch unzählige Auftritte unter anderem auf dem "Beatz on Fire" und dem "Time-to-Move-Festival", hatte immer den richtigen Riecher und heizte die Stimmung im bunten Scheinwerferlicht mit aktueller Partymusik kräftig an.

Viele coole Drinks

Vom Imnauer Fotografen Jonas Haid konnten sich die Gäste auf Wunsch in Partystimmung ablichten lassen. An den Bars und Ständen war stets Hochbetrieb, so dass zu später Stunde sogar einige Mixgetränke ausgingen. Neben Pina Colada, Caipirinha, Long Island Ice Tea oder Zombie. wurden auch alkoholfreie Varianten und andere Getränke sowie Speisen angeboten. Eine überaus erfolgreiche Veranstaltung, welche den Aufwand des Förderverins belohnt hat und ihn sicherlich dazu motiviert, dieses Event fortzusetzen.