4 Ein kleines Blatt am Balkon als Warnung, sich auf den falschen Parkplatz zu stellen. Foto: Müller

Es war am Silvestermorgen. Einkaufstag, Markttag und keine Parkplätze an der Käferstraße vorhanden – man kennt die schwierige Parksituation dort an Freitagen. Anne-Sophie Barre war unterwegs, wollte bei der Volksbank Geld abheben. Dabei erinnerte sie sich, dass es Parkmöglichkeiten hinter der Volksbank an der Wöhrdenstraße gibt. Letztlich ein Trugschluss.















Donaueschngen - Anne-Sophie Barre fährt also hinter die Volksbank freute sich über einen freien Stellplatz. Auch in der Meinung, dass die Stellplätze immer noch als Kundenparkplatz dienten. Auf dem Schild war die Parkplatzausweisung durch die Volksbank immer noch einigermaßen gut zu erkennen. Ihre Bankangelegenheiten erledigte Barre in wenigen Minuten. Dann war sie nach eigenen Angaben auch schon wieder davon gefahren.