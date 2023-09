Eine Woche lang bleiben die beiden oberen Decks der Waldachpassage in Nagold gesperrt. Es stehen Bauarbeiten an der Auffahrrampe in die erste Etage an. Autofahrer müssen als auf andere Parkplätze ausweichen.

Wie so ziemlich jeder Autofahrer in Nagold mitbekommen hat: Das Parkhaus Waldachpassage am ZOB ist zum Teil gesperrt. Das Parkleitsystem zeigt an, dass die Parkflächen belegt sind, die Abbiegespur ist abgesperrt und eine grüne Null thront meist am Parkleitsystem über dem Eingang zum Parkhaus. Eine Sperrung, die natürlich Folgen hat – so staut sich der Verkehr immer mal wieder bis in den Tunnel zurück. Vermutlich denkt sich der ein oder andere, dass vielleicht doch noch ein Parkplatz frei wird.

Schäden an der Auffahrrampe

Besonders ärgerlich für viele ist der Punkt, dass es sich bei der Waldach-Passage um das größte und ein sehr frequentiertes Parkhaus in Nagold handelt. Viele nutzen es nicht nur um im Edeka einkaufen zu gehen, sondern auch um einen schnellen Weg in die Innenstadt zu haben. Natürlich stehen während der Sperrung die anderen Parkhäuser und -plätze der Stadt zur Verfügung – dennoch fehlen die Plätze auf den beiden oberen Etagen der Waldach-Passage.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, erklärt Peter Haselmaier, technischer Werkleiter der Nagolder Stadtwerke, auf Anfrage unserer Redaktion. Beim Auflieger der ersten Auffahrrampe auf der ersten Etage wurden Korrosions- und Betonschäden festgestellt. Die Schäden stellten keine Gefahr für die Autofahrer das, betont Haselmaier. „Dennoch gehören sie beseitigt.“

Autofahrer müssen während der Sperrung auf andere Parkplätze ausweichen. Foto: Bernklau

Stadtwerke schließen sich mit Arbeiten an

Die Stadtwerke schließen sich diesen Arbeiten gleich an, um eigene Reparaturen im Parkhaus vorzunehmen. So sind beispielsweise viele Abdeckungen der Entwässerungsrinnen im gesamten Parkhaus defekt. Diese werden nun erneuert. Außerdem bietet die Sperrung die Möglichkeit andere „Kleinigkeiten, die anstehen“ anzugehen.

Ursprünglich war die Sperrung laut Stadtwerke-Leiter erst in der kommenden Woche vorgesehen. Doch die zuständige Firma, die für die Bauarbeiten komme, teilte Ende vergangene Woche mit, schon früher zu kommen. Die Bauzeit solle sich demnach aber nicht verändern. Am kommendem Montag, 11. September, soll das Parkhaus wieder vollständig geöffnet werden. „Wir arbeiten auch am Wochenende, wenn’s brennt“, unterstreicht Haselmaier. Doch ob dieser Plan so aufgehe, zeige sich erst Ende dieser Woche.