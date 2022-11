Autos in den Himmel heben

Parkdeck in Balingen

1 So könnte das Parkdeck beim Bahnhof aussehen. Foto: Baumeister

Über den Gleisen beim Balinger Bahnhof könnte bald ein Parkdeck entstehen. Ein Antrag der FDP, der Freien Wähler und der Grünen will Dampf machen















Balingen - Ein mögliches Parkdeck über den Gleisen beim Balinger Bahnhof hat erneut die Mitglieder des Gemeinderats beschäftigt. Die Fraktionen der FDP, der Freien Wähler und der Grünen haben der Verwaltung einen Antrag zukommen lassen. Darin soll die Verwaltung beauftragt werden, "in eine konkrete Prüfung der Umsetzung von Parkierungsanlagen über den Schienen im Bereich des Bahnhofs, gegebenenfalls auch (oder) im Bereich der Schellenbergbrücke" einzu-

steigen. Dabei soll "eine Gesamtkonzeption für künftige Mobilität in Balingen, insbesondere auch des Parkens, unter Hinzuziehung kompetenter externer Fachplaner und Einbeziehung der in der Begründung ersichtlichen Gesichtspunkte" entwickelt werden.

Die Idee ist nicht neu

Die Idee ist nicht neu: Schon vor fünf Jahren hat der Ostdorfer Ingenieur Karlheinz Baumeister ein Konzept ausgearbeitet, wonach auf einem oder zwei Parkdecks über den Gleisen beim Bahnhof und dem City-Center bis zu 600 zusätzliche Stellplätze entstehen könnten. Der Gedanke dahinter war, dass die zentrumsnahen Parkdecks nicht noch mehr Autos anlocken, sondern möglicherweise sogar helfen würden, Verkehr zu vermeiden.

Sehen, was machbar ist

Mittlerweile kontaktierte die Stadt die Bahn, welche die grundsätzliche Mach-barkeit und Bereitschaft für eine solche Parkierungsanlage signalisierte. Daraufhin hat die Verwaltung fünf Ingenieurbüros angefragt, ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie abzugeben. Diese Büros aus ganz Baden-Württemberg zeichnen sich durch ein hohes Maß an Vorkenntnissen im Zusammenhang mit der Errichtung solcher Ingenieurbauwerke an oder über Anlagen der Bahn aus. Inhalt dieser Machbarkeitsstudie sollen nach Auffassung der Verwaltung folgende Punkte sein: Das Abwägen von Standortalternativen im Bereich der Innenstadt, das Ermitteln der bahntechnischen Rahmenbedingungen sowie das Entwickeln einer technischen Lösung unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte. Außerdem soll die Studie eine grafische Darstellung zeigen und mögliche Kosten nennen. Auf Basis dieser technischen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Abschätzung soll dann die Gesamtkonzeption für die künftige Mobilität in Balingen aufgestellt werden.

Solaranlagen aufs Parkdeck

Die Balinger Gemeinderäte zeigten sich gegenüber der Parkdeckidee angetan. "Wir wollen die Innenstadt autofrei bekommen", formulierte der Fraktionssprecher der Grünen, Erwin Feucht. Ingrid Helber (FDP) regte an, das Parkdeck zusätzlich mit Solarpanelen zu bestücken.