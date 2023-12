Anwohner müssen bald tiefer in die Tasche greifen

Parkausweise in VS

1 Wer in Villingen-Schwenningen einen Anwohnerparkausweis nutzt, musst künftig höhere Gebühren beim Ausstellen bezahlen. Foto: Marc Eich

Die Besitzer von Anwohnerparkausweisen in VS sind bislang von Preiserhöhungen verschont geblieben. Das soll sich nun im neuen Jahr ändern, geplant ist eine satter Aufschlag. Die wichtigsten Fragen und Antworten.









Wer in Villingen-Schwenningen einen Anwohnerparkausweis besitzt, muss schon bald tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung informiert in einer Vorlage für die Stadträte über die geplanten Änderungen.