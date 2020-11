Paranormal-Forschung in Freudenstadt Geisterjäger untersuchen die "Waldlust"

Freudenstadt - Nun war das "Ghosthunter Explorer Team" (GET) auf Pirsch in der Waldlust in Freudenstadt, teilt der Verein Denkmalfreunde Waldlust mit. Michael Böhm, GET-Lead Investigator und ein weitgereister erfahrener Ghosthunter (Englisch für Geisterjäger), war bereits das vierte Mal in vier Jahren im ehemaligen Hotel. Diesmal in Gesellschaft des Ghosthunter Teams Bavaria und eines ebenfalls Waldlust-geübten Para-Forschers aus Kassel.