Ausgerechnet er: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gelogen – so ging es am Montag durch die Medien. Pastoralreferent Achim Wicker im Dekanat Balingen ist darüber "erschüttert, enttäuscht und wütend".