Bittere Momente: Panthers-Spieler Mark Mboya Kotieno (rechts) gratuliert dem Nürnberger Jonathan Maier zum Sieg.

Das Team von Coach Alen Velcic verliert in der ProA in Nürnberg mit 73:85. Direktkonkurrent Düsseldorf siegt in einem Krimi in Jena mit 81:78 und ist rechnerisch nicht mehr von Schwenningen einholbar.









Nürnberg Falcons BC – Wiha Panthers Schwenningen 85:73 (21:15, 30:18, 13:20, 21:20). Auch im dreizehnten Anlauf ist den Panthers in dieser ProA-Saison auswärts kein Sieg gelungen.

Nichts geht mehr

Noch bitterer ist für die Schwenninger: Seit Sonntag, 18:35 Uhr, ist für sie der Abstieg in die ProB – sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde – bereits fix.

Die Panthers können den Drittletzten Düsseldorf nun auch rechnerisch nicht mehr einholen. Die Rheinländer setzten sich am Sonntagabend in einem Krimi mit 81:78 in Jena durch und kommen somit aktuell auf 20 Zähler.Damit müssen die Schwenninger nach vier Jahren in der ProA in wenigen Wochen die Liga verlassen.

Ob die Panthers überhaupt einen sportlichen Neuanfang in der ProB schaffen können, wird nun davon abhängen, wie gut sie – vor dem Hintergrund des Insolvenzverfahrens – ihre wirtschaftliche Hausaufgaben machen. Auf jeden Fall wird es auf den verantwortlichen Positionen personelle Veränderungen vor dem Neustart geben.

Für die wiha Panthers starteten vor 1828 Zuschauern in Nürnberg Devonte McCall, Mark Mboya Kotieno, Casey Benson, Kapitän Badu Buck und der Schwenninger Topscorer Jacob Knauf ins Spiel.

Das erste Viertel in Nürnberg

Die ersten drei Minuten der Partie gehörten den Gastgebern. Nürnberg ließ den Ball gut laufen und erzielte durch Thomas Wilder und Rocky Kreuser die ersten sieben Zähler der Partie (7:0). Danach fanden die Schwenninger besser ins Spiel, weil sie auch eine gute Rebound-Arbeit verrichteten. Jacob Knauf und der gegen die Falcons gut spielende Devonte McCall brachten die Doppelstädter wieder in Schlagdistanz (15:17). Nach dem ersten Viertel führten die Franken mit 21:15.

Der zweite Abschnitt

Das zweite Viertel war das schwächste der Neckarstädter an diesem Abend. „Nürnberg hat uns in dieser Phase an die Wand gespielt“, blickt Coach Alen Velcic zurück. Die Gastgeber spielten ihre Dreier-Stärke aus, gegen diese die Panthers in diesen Minuten kaum ein Mittel fanden.

Nürnberg setzte sich langsam ab und erhöhte die Führung nach einem spektakulären Dunk von Moritz Krimmer auf über zehn Zähler (34:23). Auch nach einer Auszeit von Alen Velcic blieben die Falcons das tonangebende Team und bauten durch eine gute Trefferquote aus der Distanz ihre Führung bis zur Halbzeit deutlich aus (51:33).

Das dritte Viertel

Auch in den Minuten nach Wiederbeginn zeigten sich die Falcons treffsicher – die Gäste lagen zwischenzeitlich mit 37:60 zurück.

Doch das Tabellen-Schlusslicht steckte nicht aus, zeigte sich verbessert in der Defensive. Jacob Mampuya schloss per Dunk ab und Mark Mboya Kotieno versenkte zwei Dreipunktewürfe in Folge zum 50:64. Schwenningen – um einen starken Baldu Buck – schloss das dritte Viertel mit einem 11:0-Lauf ab und lag vor dem letzten Abschnitt nur noch mit 53:64 hinten.

Das Schlussviertel

Einige Fehler schlichen sich im Nürnberger Spiel ein. Die Gastgeber lebten in diesem letzten Viertel nur noch von ihren Würfen aus der Distanz. Fünf Minuten vor dem Spielende war die Partie beim 67:75 aus Sicht der Gäste noch offen. Doch Thomas Wilder sorgte mit dem vierzehnten erfolgreichen Nürnberger Distanzwurf zwei Minuten vor Ende für die Entscheidung. Devonte McCall musste verletzungsbedingt die letzten Miuten passen. Am Ende feierten die Falcons einen 85:73-Sieg, der sie in Richtung Klassenerhalt ein großes Stück weiterbringt.

Die Bilanz von Coach Alen Velcic

„Bis auf das zweite Viertel war die Partie ausgeglichen. Es war hier mehr möglich für uns. Aber sind weiterhin nur mit sieben Mann unterwegs. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie es nun in der kommenden Saison weitergeht, muss vor allem die Panthers GmbH beanworten“, bilanzierte Coach Alen Velcic in Nürnberg.Für das Schwenninger Team geht es im Restsaisonprogramm am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Düsseldorf weiter.

Die Statistik

Punkte Panthers: Jacob Knauf (23), Badu Buck (15), Devonte McCall (12), Mark Mboya Kotieno (10), Casey Benson (7) und Jacob Mampuya (6).Bester Scorer Nürnberg: Jackson Kreuser (18).Zweier-Wurf-Quote: 45:79 Prozent (Nürnberg erstgenannt).

Dreier-Quote: 54:24 Prozent.Freiwurf-Quote: 82:78 Prozent.

Rebounding: 29:29.

Fouls: 17:15.

Turnover: 9:12.