1 Die Impfung für die neue Grippesaison mit "Vaxigrip 2021/2022" ist jetzt zeitgleich mit der Covid-19-Impfung möglich. Foto: Kalaene, Stratenschulte/dpa | Montage: Kleinau

Ins Thema Impfen kommt erneut Bewegung. Das RKI hat inzwischen die Simultan-Impfung gegen Covid-19 und die Influenza zugelassen. Sie wird auch im "Impfcenter" auf dem Berner Feld angeboten. Auch die Hausärzte sind jetzt doppelt gefordert, was zu Kapazitätsengpässen führen kann. Der Pandemiebeauftragte Bernhard Schönemann erklärt auf Nachfrage unserer Reaktion, wie er die Doppel-Impfung sowie den neuen Grippe-Impfstoff einschätzt.















Kreis Rottweil - Wer sich impfen lassen will, muss jetzt neue Wege gehen. Nach der Schließung des Kreisimpfzentrums in Rottweil stehen die Hausärzte verstärkt im Fokus. Der Rottweiler Arzt Bernhard Schönemann, Pandemiebeauftragter im Landkreis, berichtet jetzt, dass es in den Hausarztpraxen aus Kapazitätsgründen teilweise schwierig sein könnte, ausreichend Impfungen anzubieten. Das von ihm in Kooperation mit Hauser Reisen betriebene "Impfcenter" auf dem Berner Feld in Rottweil ist deshalb weiterhin in Betrieb. Schönemann weist außerdem auf eine Neuerung hin: Man kann sich jetzt im Doppelpack gegen Covid-19 und die Grippe impfen lassen.