1 Freier Blick in die Baumkronen: Josie (von links) , Christian, Amelie, Elias, Fynn und Kian sind stolze Mit-Erbauer des Baumhauses „auf der Dobler Höhe“. Foto: Gegenheimer

Das achteckige Baumhaus „auf der Dobler Höhe“ wurde jetzt eingeweiht. Eine komplett kontaktlose Buchung ist möglich.









Großer Bahnhof für eine ganz spezielle neue Übernachtungsmöglichkeit: Am Freitag wurde das Baumhaus „auf der Dobler Höhe“ eingeweiht. Mit bis zu acht Personen kann das im Wald beim EC Freizeit- und Schulungszentrum hängende Baumhaus für Übernachtungen gebucht werden. Das aus Weißtannenbalken und Polycarbonatplatten gefertigte, zeltartige, achteckige Baumhaus mit freier Rundumsicht ist an Stahlseilen an umgebenden Bäumen befestigt, schwingt drei Meter über dem Boden. Sanftes In-den-Schlaf-Schaukeln also inklusive.