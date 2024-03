Ostern in Harthausen

1 Am Osterweg gibt es viel zu entdecken. Foto: Wagner

Bunten Hasen, Ostereier und Blumen, aber auch Stationen zum Nachdenken locken Menschen aus ganz Baden-Württemberg in den kleinen Ort.









Ein Füllhorn an kreativen Meisterwerken erwartet die Besucher des Osterweges in Harthausen, der sich mit einer bunten Vielfalt an Motiven seit Sonntag rund um den Ort präsentiert.