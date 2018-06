Ostelsheim Zusätzliche FFH-Flächen sorgen für Ärger

Schutzwürdige Gebiete

Große Teile der Ostelsheimer Gemarkung fallen in diese schutzwürdigen Gebiete. Doch was längst erledigt schien, erfährt derzeit eine neue Brisanz. Auf Forderung der EU muss jetzt das Land Baden-Württemberg noch einmal aktiv werden. "Durch die FFH-Verordnungen sollten eigentlich laut Umweltministerium keine zusätzlichen Verpflichtungen geregelt werden, so dass die Gemeinden keine weiteren Einschränkungen im Rahmen der Bauleitplanung befürchten müssen", unterstreicht Bürgermeister Jürgen Fuchs. Im Kern gehe es bei der jetzigen Maßnahme hauptsächlich um die parzellenscharfe Abgrenzung der FFH-Gebiete. Dabei werde auf "Flurstücksgenauigkeit" geachtet. Einwendungen gegen die jetzt etwas abgeänderten Begrenzungen des schutzwürdigen Gebiets, könnten lediglich nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgen.

Der Schultes erinnert daran, dass nach Verlautbarungen des Umweltministeriums und bei der Besprechung im Landratsamt von Vertretern des Regierungspräsidiums Karlsruhe versichert wurde, dass durch die FFH-Verordnungen "lediglich die bisherigen naturschutzfachlichen Erwägungen auf einen parzellenscharfen Maßstab im Sinne der Arrondierung von bisherigen Grundstücksteilflächen übertragen werden". Dabei müssten die Flächenbilanz zum FFH-Gebiet hinzukommender und aus dem Gebiet herauszunehmender Grundstücksflächen ausgeglichen sein. Dies sei jedoch nach der neuen Festlegung der Grenzen keineswegs eingehalten. "Wir fordern sie deshalb auf, unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Erwägungen eine ausgeglichene Flächenbilanz herzustellen", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Gäugemeinde gegenüber dem Regierungspräsidium.