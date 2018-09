Ostelsheim Senioren entdecken das Internet für sich

Ostelsheim. Mehr als 60 Prozent der 60- bis 69-Jährigen sind mittlerweile im Internet unterwegs. In zahlreichen Situationen fühlen sie sich aber unsicher und haben Angst, Fehler zu machen oder finanziell geschädigt zu werden. Unter dem Titel "Silver Surfer – Sicher online im Alter" bietet die Volkshochschule Calw in Kooperation mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg eine Seminarreihe an, um der Generation 60 plus Sicherheit im Internet zu vermitteln.