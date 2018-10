Ostelsheim Sangesfreude hat mit den Jahren nicht nachgelassen

Mit Liedern wie "Wie schön bist du", "Hab’ mein süßes Lieb verloren" und "Du schöner Wald" punktete dann der Männerchor des Ostelsheimer Gesangvereins. Mit kräftigen Stimmen und viel innerer Beteiligung sangen die Männer sich in die Herzen der Besucher.

Viel Spaß beim Singen hatte auch der talentierte Schömberger Gastchor. Mit Hosenträgern und Schiebermützen bekleidet, versetzten die Sänger ihr Publikum schon durch ihren Anblick zurück in romantische Zeiten. "Wahre Liebe", "I, wenn i Geld gnug hätt" und "Im schönsten Wiesengrunde" waren berührende Gesänge, die der kleine Männerchor a cappella frisch und fröhlich zum Besten gab.

"Dich mein Schwarzwald", eine Hommage an die heimatlichen Wälder und das romantisch-traditionelle Lied "Abendsegen" waren Lieder, die die Zuhörer tief berührten und geradezu unter die Haut gingen.

Mit dem Titel "Plaisir d’ amour" des gemischten Chores hörten die Gäste sogar Gesang in französischer Sprache. Alle Chöre wurden von Stefan Blaich geleitet, der auch oft am Flügel begleitet. Am Ende des Abends sangen dann alle Sängerinnen und Sänger ein gemeinsames Schlusslied. Die Zuhörer waren begeistert und spendeten immer wieder lange anhaltenden Applaus.

"Hinter einer solchen Veranstaltung steckt sehr viel Arbeit", unterstrich der Vereinsvorsitzende. Und dabei dachte er nicht nur an die zahlreichen Übungsstunden der Chöre, sondern auch an die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die eine ausgezeichnete Bewirtung der Gäste organisiert hatten.