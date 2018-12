Ostelsheim Perfektes Mittel gegen winterliche Tristesse

Vor allem Menschen der älteren Generation sind gekommen. Sie sitzen an langen Tischreihen und haben duftenden Kaffee und hausgebackenen Kuchen vor sich. Schnell kommt unter den Tischnachbarn eine lebhafte Unterhaltung in Gang.

Dann tritt der gemischte Chor des Gesangvereins unter der Leitung von Stefan Blaich in Aktion. Traditionelle Weih- nachtslieder erklingen in mehrstimmigen Chorsätzen. Doch Singen steckt an. Immer wieder stimmt auch das Publikum mit ein. Bald ist die Halle erfüllt von kräftigem Gesang. Es sind die alten Weihnachtslieder wie "Macht hoch die Tür", "Leise rieselt der Schnee" oder "Oh Tannenbaum", für die die Besucher kein Liedblatt benötigen und die ihre Herzen erwärmen. Eine friedvolle, gelöste Stimmung erfüllt den Saal.

Passende Texte vorgetragen