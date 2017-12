Ostelsheim Gründliche Bestandsaufnahme

"Wir müssen etwas tun bei unseren Spielplätzen", stellte Bürgermeister Jürgen Fuchs in der jüngsten Gemeinderatssitzung in den Raum. Dies sah auch das Ratsgremium so, nachdem Landschaftsarchitekt Dietmar Klenske mit einer Präsentation in Bild und Wort seine aktuelle Bestandsaufnahme vorstellte sowie Lösungsmöglichkeiten aufzeigte. Die vorhandenen Mängel reichen von der Beseitigung von harten Fallschutzplatten und der Neubeschaffung von Sitzbänken über die Einfassung eines Sandspielbereichs bis zum Reinigen der Sandbereiche sowie der Erneuerung verrotteter Standpfosten. "Die Nutzungsdauer von Spielplätzen liegt bei zirka 15 Jahren. Ihre sind im Durchschnitt alle älter. Sie haben jedoch auch immer wieder etwas erneuert", resümierte der Planer. Die Darstellung des Ist-Zustandes durch den Fachmann löste eine Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten einer kostengünstigen Sanierung aus. "Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sanieren die Plätze jetzt gleich ganz oder wir machen es peu à peu", unterstrich der Rathauschef.

Gemeinderat Matthias Kröner fragte, ob eine Einzäunung nötig sei, wenn eine Straße am Spielplatz vorbei- führt. Dies wurde bejaht. Aber als Eingrenzung könne auch eine Hecke dienen, so der Fachmann in der jüngsten Sitzung.

Weiteres im Januar