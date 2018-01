Ostelsheim Große Herausforderungen stehen an

Ostelsheim. Der kontinuierliche Rückgang der Gemeindeglieder sowie Gottesdienstbesucher und die damit einhergehende Reduzierung des Arbeitsdeputats der derzeitigen Pfarrstelle bereiten aktuell Sorgen. "Ostelsheim ist inzwischen die kleinste Gemeinde im Dekanat, die noch eine hundertprozentige eigen- ständige Pfarrstelle hat. Hier wird sich etwas ändern, weil die Landeskirche auf den demografischen Wandel reagieren und Pfarrstellen streichen muss", sagte Martin Constien, der Laienvorsitzende des Kirchengemeinderats. Er warf den Blick voraus und regte an, die künftigen Veränderungen jetzt schon ins Auge zu fassen und entsprechend zu reagieren.

Kooperation von Chören

So könne beispielsweise ein Zusammengehen der Kirchenchöre von Ostelsheim und Gechingen hilfreich sein. Die derzeit schon bestehenden Distrikt-Gottesdienste im Gäu könnten weiter ausgebaut werden. "Unsere Chance besteht in engerer Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden", unterstrich Constien. Mit einem attraktiven Jahresprogramm 2018 mit vielen Veranstaltungen will die Kirchengemeinde auf sich aufmerksam machen und versuchen, mehr Menschen zum Mitmachen zu animieren. So wird am 18. März Landesbischof Frank Otfried July die Gemeinde besuchen und einen Gottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Ostelsheimer Aktion "Mittendrin – Zeit für Gott" halten. Weitere herausragende Veranstaltungen sind in diesem Jahr der Besuch des "Brot für die Welt"-Teams mit dem Brotmobil, der Besuch des für Musikpredigten bekannten Fernsehpfarrers Heiko Bräuning und ein Filmgottesdienst.