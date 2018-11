Ostelsheim Belebung der Arbeit

"Es gibt Firmen, die uns wohlgesonnen sind", teilte die stellvertretende Vorsitzende und Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch mit.

Wolfgang Kunz berichtete vom Deutschunterricht, den er einer Gruppe von Flüchtlingen an drei Wochentagen vormittags erteilt. Probleme seien, dass der sprachliche Leistungsstand der einzelnen Teilnehmer weit auseinan- derklaffe. Dazu wurde vorgeschlagen, die Gruppe aufzuteilen in eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenengruppe. Auch an eine Kooperation mit Nachbargemeinden wurde gedacht.

Der katholische Kirchengemeinderat Martin Auer verwies darauf, dass das in letzter Zeit beobachtete geringere Interesse der Flüchtlinge an Be- ratung und Unterstützung auch positiv gesehen werden könne. Nach einiger Zeit des Beistands kämen viele Flüchtlinge jetzt auch schon ganz gut allein zurecht.

Das Bistrocafé und das gemeinsame Kegeln wird nach dem Willen der Mitglieder weiter betrieben – und zwar in 14-tägigem Abstand. Nicht zufrieden waren die Anwesenden mit der stagnierenden Mitgliederzahl von 25 Bürgern. Daher soll auch bei der Mitgliederwerbung etwas ge- schehen. Im Rahmen der Ver- sammlung wurde die Asylarbeit von zwei engagierten Mitgliedern im Arbeitskreis besonders gewürdigt.

"Wir verdanken ihnen vieles, auch den Erstimpuls zur Asylarbeit", lobte Ehmer-Stolch an Zimmerling gewandt und überreichte ihm ein kleines Präsent. Viel Lob erntete Kirchenpflegerin Ursula Röhrborn, die in privaten Arbeitsstunden viel Papierarbeit für den Asylkreis erledigt hat. Als Zeichen des Dankes erhielt sie einen Blumenstrauß.