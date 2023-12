1 Mehrere Vereine möchten die Räumlichkeiten in der ehemaligen Grundschule gerne nutzen. Foto: Häsler

Oft wird sich der Ortschaftsrat Irslingen in seiner jetzigen Form nicht mehr treffen. Denn fünf der acht Räte scheiden im kommenden Jahr aus.









Link kopiert



In der Sitzung des Irslinger Ortschaftsrates (OR) nahm ein Thema besonderen Raum ein: die 2024 anstehenden Kommunalwahlen. Denn allein in Irslingen werden fünf von acht Mitgliedern nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen und ihr langjähriges kommunales Engagement beenden.