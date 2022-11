2 Einfach einsteigen und ankommen? Das tun in den Augen der Umfrageteilnehmer beim Donaubus immer noch zu wenige in Donaueschingen. Foto: Spitz

Ein siebter Platz unter 20 im Kreis-Ranking in Sachen Verkehr, ein zwölfter in puncto ÖPNV – eigentlich ist hier in Donaueschingen alles in Ordnung. Doch eine Flut von Kommentaren der Donaueschinger zu diesen beiden Punkten zeigt: Hier gibt es doch einiges zu tun.















Donaueschingen - "Verkehrsleitung für die Autos in der Stadt ganz schlecht, sowohl für Einheimische und Auswärtige fahren erst gar nicht rein in die Stadt!", "Die ganze Stadt ist vollgeparkt von Anwohnern" oder "Trotz guter Anbindung an das ÖPNV-Netz, heißt das nicht, dass die Fahrzeiten, Fahrdauer und Preise akzeptabel sind!", "Mehr Sicherheit vor der Eichendorffschule, mehr Sicherheit für Kinder, Kreisverkehr an der Ran-Tankstelle dringend notwendig...."