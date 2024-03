Orts-Check – die ersten Ergebnisse: Der Zollernalbkreis im großen Check

Wo ist im Zollernalbkreis die Lebensqualität am höchsten? In welchen Punkten hat die Region noch Nachholbedarf? Antworten auf diese Fragen gibt der Orts-Check des Schwarzwälder Boten in Zusammenarbeit mit der Agentur co-mind. So schneiden die 25 Städte und Gemeinden im Landkreis ab.