(red). Beim Schneeflöckchen-Pokal in Neulußheim am vergangenen Wochenende vertraten die Gymnastinnen erfolgreich den Turnverein Lahr. Alisa Krieger wurde im großen Feld der Jüngsten Zehnte. In der Übung ohne Handgerät kam sie auf den 2. Rang, verlor aber bei der nächsten Übung ihren Reifen und fiel dadurch deutlich zurück. Alle anderen Sportlerinnen aus Lahr erreichten Podestplätze in ihren jeweiligen Alters- oder Wettkampfstufen und freuten sich über ihre Pokale. Siegerinnen wurden Lea Hoffmann, Sila-Asena Öztürk, Karina Bach und Daneliya Tumanova. Auf den 2.Platz kamen Juliana Weber und Karolina Tumanova. Katrin Wilhelm und Elisabeth Tome wurden Dritte. Viktoria Tereschenko war als Kampfrichterin und Tanja Wilhelm als Betreuerin im Einsatz.