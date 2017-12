Ortenau Schutterzell macht es am Ende deutlich

Doch die Gäste erhöhten das Risiko, konnten phasenweise die Fehler des Riedvereins konsequent verwerten und glichen zum 10:10 (27.) aus. Die Partie war nun engagiert umkämpft, zum Ende des ersten Abschnitts retteten die Gastgeber einen minimalsten Vorsprung. Spannend ging es in der zweiten Halbzeit weniger zu. Schutterzell kam konzentriert aus der Kabine, präsentierte eine weitaus bessere Chancenverwertung gerade in den ersten Minuten. 17:13 (35.) und 22:16 (40.) demonstrierten, wo der Weg hinführen sollte.

Kehl bekam von da an in der Defensive kaum noch Zugriff auf den beweglicheren Kontrahenten, kassierte in der Mehrzahl einfache Tore, auch, weil die Kraft flöten ging. Über 26:20 (45.) und 31:22 (55.) eilten die Hausherren immer weiter davon. SV Schutterzell: Walter, R. Schäffner; Nuvolin, M. Heitzmann 2, S. Heitzmann 3, Schrempp 6, Schnebel, Czauderna 4/1, Kurz 3, Dieter 4, Wohlschlegel 5, Schneckenburger, Müller 4, Ruf 2/2. (seg). SG Schramberg – HSG Ortenau Süd 2 30:24 (15:10). Die Reise in den winterlichen Schwarzwald stand für die HSG-Reserve von Beginn an unter keinem guten Stern. Mit nur zwei Auswechselspielern fehlten Coach Ralf Volk schlicht die Alternativen. In der Deckung offenbarten die Gäste die eine oder andere Nachlässigkeit und auch die Torhüter erwischten einen schwachen Tag. So ging man mit einem Fünf-Tore-Rückstand in die Pause. Nach Wiederbeginn begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, die HSG konnte den Rückstand aber nicht mehr umbiegen. Coach Ralf Volk durfte in Anbetracht der schwierigen Personallage mit dem Auftritt seiner Schützlinge beim Tabellenführer trotzdem zufrieden sein. Mit elf Toren war Marco Kloos bester Akteur in Reihen der Gäste. HSG Ortenau Süd: Götz, Kleinert, Meister – Kloos 11/1, Braun 2, D. Herzog 2, Kuhnigk 3/1, Eble 2/2, Walter, S. Ruf 1, Richini 3.