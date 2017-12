Ortenau Nächstes Spitzenspiel für Primus Altenheim

Der Trend mag nicht für die junge Mannschaft von Trainer Nico Baumann sprechen. Dieser beschränkte sich in der derzeit windigen Situation erst einmal wieder darauf, daran zu erinnern, dass die kollektive Weiterentwicklung eines der wesentlichen Ziel der laufenden Runde sei. Nach Analyse der Vorwoche steht unter anderem fest, dass sich das Abschlussverhalten ändern muss. Den gegnerischen Torhüter warm zu schießen wie noch gegen Altenheim – das darf sich diesmal nicht wiederholen. Baumann kann im Vergleich zum Derby darauf hoffen, dass die Rekonvaleszenten eine Woche weiteres Training hatten. Inwieweit Philipp Harter (nach Zahn-OP) einsatzfähig ist, wird sich zeigen. (tom/ps). TB Kenzingen – HGW Hofweier (Samstag, 20 Uhr). Aus Kenzinger Sicht (Platz neun, 9:13 Punkte) stellt sich am Samstag erneut die Frage: Eignet sich der Hausherr zum jetzigen Zeitpunkt als Mannschaft, die die Topteams der Liga ärgern kann? Kürzlich in Schutterwald blieb das Team von Trainer Aurelijus Steponavicius den Nachweis in jeglicher Hinsicht schuldig. Auf der anderen Seite gelingt es dann aber auch immer wieder, Highlights wie den Sieg beim Kellerkind TV Oberkirch zu setzen. "Da hat mich die Mannschaft positiv überrascht", hielt Steponavicius offen fest. Welches Gesicht zeigen die Breisgauer am Samstag in der Üsenberghalle gegen den Zweiten des Klassements (15:5 Punkte)? Personell wird sich von TBK-Seite voraussichtlich nicht allzu viel verändern, man setzt auf die jüngst bewährte Mischung aus Arrivierten und jungen Nachwuchskräften. Die Aussichten werden im Vorfeld eher defensiv eingestuft. "Noch einmal mit viel Kampf und Moral vielleicht ein kleines Handballwunder schaffen", drückt es Sprecherin Carina Baab stellvertretend vorsichtig aus. Doch dafür müsste schon viel passieren, zum Beispiel eine körperbetonte, zupackende Spielweise in der Abwehr.

Hofweiers Coach Michael Bohn warnt seine Spieler jedoch davor, den in der Tabelle deutlich schlechter positionierten Gegner zu unterschätzen: "Ich habe mein Team eindringlich darauf hingewiesen, sich in der Defensive durch die zeitlich langen Angriffe der Hausherren nicht einlullen zu lassen." (skl). HSG Konstanz II - TV Oberkirch (Sonntag, 17 Uhr). Die Niederlage in Kenzingen am vergangenen Spieltag war für TVO-Trainer Stephane Robin eine Pleite zu viel. Nach fünf Niederlagen in Serie blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl, als die Reißleine zu ziehen. Co-Trainer Thomas Armbruster übernimmt das Team interimsmäßig und versucht, seine Spieler möglichst schnell vor allem mental wieder auf Vordermann zu bekommen. Mit der Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz muss der TVO allerdings bei einem Gegner ran, der seine Formkrise von vier Niederlagen in Serie anscheinend überwunden hat. Gegen die mit einigen Spielern aus der Ersten verstärkte SG Köndringen/Teningen II holte das Team vom Bodensee am letzten Spieltag buchstäblich in letzter Sekunde einen wichtigen Auswärtssieg.