Ortenau "Keine Lust auf Oma-Geburtstage"

Handball-Boom dank Andy Schmid

Aber nicht nur im Aargau hätten die Schweizer ihre Handballleidenschaft entdeckt, berichtet Brandstaeter. Im ganzen Land sei auch aufgrund von Stars wie dem Züricher Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) in den letzten Jahren so etwas wie ein Handball-Boom entfacht worden. "Die Schweizer investieren wirklich sehr viel in den Sport, das Interesse nimmt zu und die Ligen werden immer professioneller", erklärt der Coach.

Eine halbe Million Schweizer Franken (etwa 460 000 Euro) beträgt der Saisonetat des Turnvereins. Der vor gut drei Monaten installierte neue Präsident Simon Mahrer hat hohe Ziele mit dem Klub, der in dieser Saison dem 2.Liga-Platzhirsch aus Basel dicht im Nacken sitzt - dennoch will Mahrer dabei nicht den Breitensport und vor allem die Jugendförderung außer Acht lassen, wie auch Brandstaeter betont: "In zwei bis drei Jahren will der TV Möhlin in die Nationalliga A aufsteigen. Bis dahin sind auch die Jugendspieler soweit."

Also wieder Spitzenhandball für den Ex-Profi, der zugibt, während seiner A-Jugend-Bundesligazeit bei der SG Meißenheim/Nonnenweier wieder "Blut geleckt" zu haben. "Ich wollte schon höherklassig trainieren." Noch einmal Landesliga oder Südbadenliga wollte sich der 55-Jährige nicht antun: "Da fehlen dann immer welche beim Training oder beim Spiel, weil sie zur Oma zum Geburtstag müssen oder so, da kann man nicht planen"

In den nächsten Wochen und Monaten wird der Trainer häufiger den Weg über die A5 nehmen müssen. "Ich muss noch meinen Trainer B-Schein auffrischen und mein kommendes Team unter die Lupe nehmen", so Brandstaeter. Dreimal habe er die Mannschaft, die er als "sehr professionell" einschätzt, bereits gesehen. Unterstützung bei seinem neuen Projekt holt er sich möglicherweise aus der Heimat: "Ich habe einige ehemalige Spieler im Blick", gibt Brandstaeter unumwunden zu. Vor allem Ex-Spieler, aus Meißenheim/Nonnenweier, die es erst vor der Saison zum Drittligisten SG Köndringen/Teningen gezogen hat, stehen möglicherweise im Fokus. "Unser Niveau ist höher als das in der deutschen dritten Liga. Wer also professionell spielen will, hat in Möhlin eine echte Chance."

Nach 17 Jahren als Handballprofi, in denen Jürgen Brandstaeter unter Trainerlegenden wie Arno Ehret, Sead Hasanefendic, Heiner Brand und Petre Ivanescu trainierte, wechselte der Altenheimer schließlich selbst auf die Trainerbank. .Als Coach hatte er in den letzten 18 Jahren Erfolg mit verschiedenen Teams im südbadischen Raum, wie zum Beispiel dem TV Willstätt, TV Herbolzheim, TUS Helmlingen, TuS Altenheim und eben zuletzt dem HTV Meissenheim.