Ortenau Friesenheim kann aufatmen

Der letzte Spieltag der Vorrunde, brachte den TV Friesenheim, Abteilung Volleyball, nochmal so richtig an seine Grenzen. In den vergangenen Wochen waren zwei Spieler aufgrund von Verletzungen nicht vollständig trainingsfähig. Aber auch beruflich bedingt, fiel bei dem ein oder anderen Spieler das Training aus. Eine Ausgangslage, die für den letzten Spieltag im alten Jahr, nicht gerade ideal war. Motivation, Bewegung und Teamgeist waren ein wichtiger Trumpf.