Opferschutz in Balingen: Wenn aus Liebe blanker Hass wird

Opferschutz in Balingen

1 Heike Dachs steht Gewaltopfern bei. Foto: Thiercy

Eine Frau wurde gestalkt und vergewaltigt. Sie geht zur Polizei, erstattet Anzeige. Wenige Tage später sitzt sie Heike Dachs gegenüber. Sie ist neue Leiterin der Außenstelle des Weißen Rings. 111 Menschen haben 2023 bei ihr Hilfe gesucht – wegen Gewalt in der Ehe, wegen Kindesmissbrauchs, wegen Stalking.









Häusliche Gewalt – auch gegen Männer – ist das häufigste Thema, mit dem Opfer sich an den Weißen Ring wenden. 83 Mal wurde Dachs im vergangenen Jahr deswegen tätig. „Und das sind nur meine Fälle“, sagt die 58-jährige, sieben weitere Mitarbeiter sind am Start, um „Menschen am Tiefpunkt ihres Lebens beizustehen“.