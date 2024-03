Sommersound 2024 Andrea Berg freut sich auf eine „riesengroße Party“ in VS

Nach Pur am 4. August 2024 steht mit Schlager-Superstar Andrea Berg der zweite Headliner des Sommersound VS 2024 in Villingen-Schwenningen fest. Sie verspricht am Donnerstag, 1. August 2024, eine riesige Party mit jeder Menge Hits. Der Vorverkauf beginnt an diesem Mittwoch unter anderem unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.