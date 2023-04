Luftliebe-Festival kündigt bekannte DJs an

Open-Air-Party in Empfingen

1 Schon im vergangenen Sommer feierten mehrere Hundert Besucher das Luftliebe-Festival in Empfingen. Foto: Moritz Hagg

Im August können sich Festival-Liebhaber auf ein buntes Programm bei der Open-Air-Party in Empfingen freuen. Was 2018 mit rund 50 Gästen angefangen hat, könnte dieses Jahr eine Veranstaltung mit mehr als 500 Besuchern werden – dank der bekannten DJs.









Am Samstag, 12. August, findet ab 15 Uhr schon zum vierten Mal das Luftliebe-Festival in Empfingen statt. Neben bekannten Gesichtern sind für dieses Jahr auch größere DJs wie Sebastian Groth angekündigt.

Open-Air-Festival von Jahr zu Jahr größer geworden

Be i ihrer ersten Veranstaltung im Jahr 2018 planten die Mitglieder von „Luftliebe“, die allesamt Fans von elektronischer Musik sind und von Anfang an das Festival organisiert haben, noch mit etwa 50 Besuchern. Damals fand das Event der fünf Jungs noch auf Freundesbasis statt. Seitdem hat sich der Grillplatz Hochgericht in Empfingen als Veranstaltungsort etabliert und das Open-Air-Festival ist von Jahr zu Jahr größer geworden.

Die Veranstalter hinter „Luftliebe“ stammen alle aus der Region – Sebastian Schulz aus Haigerloch, die anderen aus Empfingen. „In Empfingen hat das Programm in den vergangenen Jahren guten Anklang gefunden“, so Schulz.

Der Name „Luftliebe“ stand von Anfang an. „Das war die Idee von einem der Jungs“, erklärt Sebastian Schulz. „Das Luftliebe-Festival ist ein Open-Air-Festival. Es findet an der frischen Luft statt und wir machen es aus Liebe zur Musik.“

„Bei uns steht die Musik im Vordergrund“, so Schulz. Das Hauptanliegen der Veranstaltung sei es, den Zuhörern ein gutes musikalisches Erlebnis zu bieten. Zudem können sich die Gäste auf ein tolles Verpflegungsangebot vor Ort einstellen .

Mehr als 500 Besucher werden erwartet

S ch ulz ist selbst DJ und legt auch in diesem Jahr mit auf. „Anfangs waren bei unserem Festival vor allem befreundete Künstler und DJs. Letztes Jahr haben wir dann Adi Dassler mit ins Boot geholt.“ Auch der deutsche Techno-DJ und Musikproduzent Sebastian Groth ist für dieses Jahr angekündigt.

„Unser Ziel ist es, lokale Künstler mit einem größeren Headliner zu mischen. Nach Adi Dassler ist Sebastian Groth jetzt ein nächster großer Step.“ Während das Event schon im vergangenen Jahr mit etwa 500 Besuchern größer ausgefallen ist als geplant, wird in diesem Jahr mit einer noch höheren Besucherzahl gerechnet.

DJs und Tickets

DJs:

Zu hören sind in diesem Jahr Sebastian Groth, Adi Dassler, LNTX, Wagna, AAERO (Luftliebe), Ferial und Madface vs. MaxdB.

Karten:

Tickets können bis zum Event über die Instagram- und Facebook-Seite des Luftliebe Festivals oder über die Homepage erworben werden. Das „Superearly Bird Ticket“ kostet derzeit 10 Euro. Auch ein Kartenverkauf an der Abendkasse ist geplant.