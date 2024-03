Berlin - Einige deutsche Fußballfans würden Tore der Nationalmannschaft künftig am liebsten "völlig losgelöst von der Erde" feiern.

In einer Online-Petition werden seit Sonntag zweieinhalb Monate vor der Heim-EM Unterschriften dafür gesammelt, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Montagnachmittag kamen bereits über 30.000 Stimmen zusammen.

Grundsätzlich sei er "offen für die Song-Auswahl", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und stellte fest: "Ich schreie bei den eigenen Toren so laut, dass ich das Lied erst später wahrnehme." Wichtiger sei es jedoch, dass oft Tore für Deutschland fielen.

"Die Fans sind die Chefs. Und wenn die sagen, die wollen 'Major Tom' als neue Tor-Hymne, dann sollten sie die auch bekommen. Das ist für mich sehr bewegend, was gerade passiert", sagte der Musiker Peter Schilling der "Mediengruppe Münchner Merkur/tz" und ergänzte: "Die Deutschen sollen so viele Tore schießen, wie es nur geht. Ich habe Fußball in meiner DNA. Ich bin von Haus aus ein riesengroßer Fan."

Florian Wirtz vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ergänzte im RTL/ntv-Interview: "Unser Job ist es, Tore zu schießen und uns darauf zu konzentrieren, was auf dem Platz geschieht. Und dann können andere entscheiden, was danach für eine Torhymne läuft."

Andrich: "Auf jeden Fall ein absoluter Klassiker"

Sein Teamkollege Robert Andrich meinte: "Unabhängig von der Torhymne ist das Lied auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Ja, für uns als Spieler ist es natürlich erst mal wichtig, dass wir das ein oder andere Tor schießen, damit es auch zur Hymne kommen kann." Das Lied sei ein Klassiker, ein schönes Lied. "Aber ob es dann die Torhymne wird, liegt ja nicht in unserer Hand."

Nach dpa-Informationen sind die Torjingle bei der EURO für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der EM 2024. Darüber hinaus können die teilnehmenden Nationalverbände Vorschläge für Lieder zum Warm-Up und nach dem Abpfiff einreichen.

Aktuell wird bei DFB-Toren der Song "Kernkraft 400" von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des Deutschen Fußball-Bundes Mitte 2019 entschieden. An diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die DFB-Auswahl in Frankfurt gegen die Niederlande. Der DFB äußerte sich nicht offiziell zum Thema, zuvor hatte das Portal "t-online.de" berichtet.

In weiteren Testspielen vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland.

"Major Tom" war in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft zuletzt oft zu hören, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. In der Folge tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene Treffer der DFB-Auswahl mit dem Song unterlegt wurden. Im Refrain des Liedes von 1982 "schwebt das Raumschiff völlig schwerelos" und "völlig losgelöst von der Erde".