Nicht ganz einfach ist es, das Freibad unter der Maßgabe der Corona-Regelungen zu betreiben.

Hechingen - Bewährt hat sich die Beschränkung auf 500 Besucher pro Öffnungszeitfenster. Zwar könnten wesentlich mehr Besucher die tollen Liegeflächen bevölkern, dann aber wäre nicht mehr garantiert, dass jeder einmal ins Wasser kann, denn dort gelten strenge Personenbeschränkungen. Gezählt werden die Gäste über das Online-Ticketsystem, womit auch garantiert ist, dass nicht zu viele Karten verkauft werden.

Aus der Erfahrung der vergangenen Wochen ergibt sich nun: für die Zeitfenster 7 bis 9 Uhr und 18 bis 20 Uhr ist keine Online-Buchung mehr notwendig, die 500er-Zahl wird in diesen Zeitfenstern nicht erreicht. Es kann also bar am Eingang bezahlt werden, natürlich kann ein Ticket auch online erworben werden.

Miri und Mike Wolf bieten Speisen von Wurstsalat bis Cevapcici

Für das Zeitfenster 10 bis 17 Uhr muss nach wie vor online gebucht und bezahlt werden. Damit ist auch an vollen Tagen der Zutritt garantiert. Ein kleines Kontingent an Karten steht gegen Barzahlung zur Verfügung, dieses ist hauptsächlich für Badegäste ab 60 Jahren reserviert.

Empfehlenswert ist es übrigens, das Formular zur Besucherregistrierung bereits ausgefüllt mitzubringen. Dieses kann über die Internetseite www.hechingen.de/hallen-freibad ausgedruckt werden, Formulare liegen auch an der Kasse parat.

Die beste Neuigkeit: Der Schwimmbadkiosk ist geöffnet. Das Ehepaar Miri und Mike Wolf bietet dort täglich ab 10 Uhr bis Betriebsschluss ein veritables Imbissangebot vom Wurstsalat über die Currywurst bis zum Cevapcici. Und natürlich ganz wichtig für die Kinder: Pommes und Eis.