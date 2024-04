2. August 2021: Aline Rotter-Focken hat den Olymp erklommen: Die Triberger Ringerin kann es in der Messehalle in Tokio-Makuhari kaum fassen: Gold! Auch Domenic Weinstein vertritt die Farben des Schwarzwald-Baar-Kreises in Japan. Dazu kommt die Ex-Villingerin Karla Borger. Unsere Prognose: Für Paris 2024 sieht es schlechter aus.