Oliver Pocher und Cora Schumacher: “Unterste Schublade“ – Comedian erntet Shitstorm für sein Bashing

1 Der Comedian Oliver Pocher ist bekannt für seinen ganz speziellen, mitunter beleidigenden Humor. (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image/Nancy Heusel

Nach nur drei Tagen Dschungelcamp streicht Cora Schumacher freiwillig die Segel. Während sie das TV-Publikum in dieser Zeit hat wissen lassen, wie verliebt sie in Oliver Pocher ist, teilt dieser fast zeitgleich gegen sie aus. Ein No-Go – finden viele Fans.









Link kopiert



Das war es dann auch schon wieder gewesen. Cora Schumacher verabschiedet sich aus dem australischen Dschungel. Am Montag geht das TV-Spektakel „Ich bin ein Star – holt mir hier raus“ ohne sie weiter. Die ehemalige Rennfahrerin war nur drei Tage in der Show. Doch in dieser Zeit zog genau der Mensch über sie her, dem sie aktuell ihr Herz geschenkt hat.