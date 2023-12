Oldtimerfan Dieter Thomas Kuhn: Von der Föhnwelle zur Kurbelwelle

8 Thomas Kuhn: gemütlicher Porsche-Fahrer Foto: cf/Peter Stolterfoht

Dieter Thomas Kuhn hat nicht nur den deutschen Schlager generalüberholt, mit ebenso viel Begeisterung macht er alte Autos wieder flott. Ein Besuch in seiner Tübinger Garagenwerkstatt.









Diese Frage ist für Dieter Thomas Kuhn in seiner Rolle als Schlagerstar obligatorisch. Mit dem Schmelz-Maxium in der Stimme wie einst Peter Alexander heißt es dann: „Sag mir qando, sag mir wann?“ Zur Abwechslung wird diesmal er selbst gefragt – und zwar als Privatmann Thomas Kuhn – ohne Kostüm, Föhnwelle und ohne den Künstlervornamen Dieter. Also: Sag mir quando, sag mir, wann hat das mit der zweiten großen Leidenschaft neben der Musik angefangen? „So richtig los ging es vor 25 Jahren – mit einem Peugeot 504, ein V6-Cabrio, Baujahr 1976“, sagt Thomas Kuhn, der eigenhändig dafür sorgt, dass die alte Liebe nicht rostet. Von wegen: „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.“ Es sind Oldtimer, die Thomas Kuhn in sein Herz geschlossen hat.