Fans historischer Fahrzeuge kamen am Sonntag in Bisingen voll auf ihre Kosten. Das „2. Oldtimer Drive-In“ auf dem Kress-Gelände hatte viele Besucher. Veranstalter waren die Oldtimerfreunde Zollernalb, deren zweiter Vorsitzender Dieter Kress ist. Ihn freute besonders, dass auch viele Oldtimerbesitzer von weither angereist kamen. Hier gab es nicht nur alte Fahrzeuge zu sehen, sondern es standen auch Besitzer bereit, die gerne zu ihren Lieblingen Auskunft gaben. Die Fahrzeuge boten viel Stoff für Fachsimpeleien, denn jedes Vehikel besitzt seine eigene Geschichte. Und auch die Erlebnisse aus der Restaurierungsphase wurden gerne ausgetauscht. Zu sehen waren Fahrzeuge aus einer Zeitspanne bis in die 1920er-Jahre zurück: Motorräder, Roller, Mopeds und Gespanne, dazu Traktoren vieler verschiedener Marken, teils auch in Sonderausführungen.

Auch alte Motorräder wurden ausgestellt. /Jörg Wahl

Bei den Autos gab es viele Exponate, angefangen vom klassischen Käfer bis zu Porsche, Mercedes, BMW und Ford Mustang. Von 11 Uhr an bis in den späten Nachmittag herrschte Leben auf dem Kress-Gelände. Alte Liebe rostet nicht – dieses Sprichwort gewann an diesem Tag wieder einmal eine ganz eigene Bedeutung. Fotos: Wahl