1 Alles ist vorbereitet: Absperrungen warten an der Langen Straße auf ihren Einsatz. Foto: Thomas Fritsch

Kanzler Olaf Scholz besucht am Dienstag, 5. März Nagold. Das hat Auswirkungen. Unter anderem werden Straßen gesperrt.









So ein Kanzler kommt nicht alle Tage in den Kreis Calw. Und eine wirklich öffentliche Veranstaltung, zum Beispiel in einer Halle oder auf einem öffentlichen Platz wird es auch nicht geben.