Oktoberfest in München

1 Auch Besucher, die allein auf die Wiesn gehen, können einen Platz im Festzelt buchen – ohne gleich einen ganzen Tisch reservieren zu müssen (Archivbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Wer schon immer mal alleine auf die Wiesn gehen wollte, kann das in diesem Jahr wieder machen – und sogar einen einzelnen Platz im Festzelt buchen. Das gab es bisher nicht.















Bei Oktoberfest-Reservierungen gibt es in diesem Jahr eine kleine Revolution: Auch Besucher, die allein auf die Wiesn gehen, können einen Platz im Festzelt buchen – ohne gleich einen ganzen Tisch reservieren zu müssen. München Tourismus bietet in diesem Jahr ab 79 Euro eine Tischreservierung, Bier- und Essensmarken sowie den offiziellen Oktoberfest-Maßkrug. In vielen Zelten gibt es mit den Marken zwei Maß Bier und ein halbes Hendl.

Das Angebot richtet sich an „Einzelpersonen, die nicht in einer Gruppe unterwegs sind“. Für die gibt es außerdem einen Gutschein für eine Führung über das Wiesn-Gelände. Eine solche Führung ist auch einzeln zu haben, wie die Stadt mitteilte: für 20 Euro wahlweise in deutscher oder englischer Sprache.

Reservierungen in den großen Oktoberfestzelten sind heiß begehrt und entsprechend umkämpft. Normalerweise muss gleich ein ganzer Zehn-Personen-Tisch gebucht werden – inklusive Marken für Bier und Hendl, die im Voraus bezahlt werden müssen.

Weil diese Reservierungen oft weiterverkauft und von Drittanbietern zu horrenden Wucherpreisen auf Online-Plattformen angeboten werden, kam es bereits wiederholt zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Wiesnwirten und Plattformbetreibern.