1 Nico Tadic feierte am Samstag in Offenburg sein Oberliga-Comeback. Foto: Eibner-Pressefoto

Die lange Leidenszeit ist auch in der Oberliga für Nico Tadic endlich vorbei. Der Allrounder steht am Samstagnachmittag im Derby beim Offenburger FC überraschend in der Startelf des FC 08 Villingen.









Bisher hatte Nico Tadic nach seinem überstandenen Kreuzbandriss 147 Spielminuten in der Verbandsliga-U21 der Nullachter gesammelt. Nun beförderte Coach Mario Klotz den Spieler mit der Rückennummer 8 im Derby beim abgeschlagenen Oberliga-Schlusslicht aus der Ortenau in die Startelf. In dieser stand auch Mokhtar Boulachab.