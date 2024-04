Regionalliga-Anwärter FC 08 Villingen startet am Samstagnachmittag mit einem 3:1 (3:1)-Pflichtsieg bei Oberliga-Schlusslicht Offenburg in den vielleicht vorentscheidenden Fußball-Monat April. Dank dem Patzer von Göppingen übernehmen die Nullachter zumindest bis Sonntag den Platz an der Sonne.