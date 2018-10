(js). Zu einem Führungswechsel kam es nach dem englischen Spieltag: Ohlsbach wurde gestürzt, der FC Fischerbach hat den Spitzenplatz übernommen, muss den Platz an der Sonne am Sonntag gegen Reichenbach verteidigen, was sicherlich nicht leicht werden wird. SONNTAG, 13 UHR SC Hofstetten II – FC Wolfach. Im ersten Spiel des zehnten Spieltages empfängt am Sonntag kurz nach dem Mittagstisch das Kellerkind Hofstetten den FC Wolfach, der am Mittwoch beim 1:1 gegen Ohlsheim nur knapp eine Niederlage verhinderte, nun aber klarer Favorit gegen Hofstetten II ist. SONNTAG, 15 UHR SV Diersburg – Ankara Gengenbach. Der SV Diersburg sucht noch nach der Normalform. Die knappe Niederlage in Nordrach war vermeidbar, doch wenn er gewinnen möchte, muss er auch Tore schießen, was gegen die heuer stärkere Ankara verdammt schwer werden wird. TuS Kinzigtal – ASV Nordrach. Zwei Mannschaften mit jeweils sieben Zählern treffen im Wolfacher Ortsteil Halbmeil aufeinander. TuS-Spielertrainer Manuel Riedel hofft dabei auf einen "Dreier". Denn der ASV Nordrach hat nach dem Abstieg noch keine Bäume ausgerießen und ist durchaus zu schlagen. SV Berghaupten – SV Ortenberg. Die Niederlage des SVB in Schwaibach war sicherlich nicht eingeplant. Ein Sieg hätte Berghaupten in die Top-Five gebracht. Am Sonntag steht mit dem SV Ortenberg ein Meisterschaftsanwärter als Gegner an, so dass eine weitere Niederlage nicht auszuschließen ist. SG Dörlinbach/Schweighaussen – SSV Schwaibach. Die Frage nach dem potenziellen Sieger dieser Partie sollte leicht zu beantworten sein. Die gastgebende SG als Tabellendritter und Titelanwärter wird schon dafür sorgen, dass beim SSV Schwaibach die Bäume nicht in den Himmel wachsen. DJK Welschensteinach – FC Ohlsbach. Die Kalt-Truppe aus Welschensteinach ist aktuell gesehen zu weit hinter den Erwartungen geblieben. Ob sich die Situation nach dem Heimspiel gegen Ohlsbach etwas besser liest, erscheint mehr als fraglich. Denn der Tabellenzweite hat sich viel vorgenommen. FC Fischerbach – SV Reichenbach/G. Die Elf von Kevin Bürgelin ist seit Mittwoch die Nummer eins. Eine Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Denn gegen den SV Reichenbach, der selbst Ansprüche auf einen Spitzenrang anmeldet, könnte die Führung bald schon Schnee von gestern sein.