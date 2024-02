Österreich/Afghanistan: Neonazi will Abschiebungen nach Afghanistan beweisen – und wird von den Taliban festgenommen

1 Der 84-Jährige war gegen die Reiseempfehlungen nach Afghanistan gereist und verhaftet worden. Foto: AFP/KARIM JAAFAR

Der Rechtsextremist wollte mit seiner Reise nach Afghanistan demonstrieren, dass es ich um ein sicheres Land handele und Flüchtlinge dorthin zurückgeschickt werden könnten. Nach neun Monaten Haft bei den Taliban ist er nun wieder frei.









Nach neun Monaten Haft bei den Taliban in Afghanistan ist ein österreichischer Rechtsextremist freigelassen worden. Wie Bundeskanzleramt und Außenministerium am Sonntag in Wien mitteilten, landete der 84-Jährige in der katarischen Hauptstadt Doha. Er war seit Mai 2023 in der Gewalt der islamistischen Taliban gewesen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) dankte auf der Plattform X (vormals Twitter) der katarischen Regierung für ihre Vermittlung in der Angelegenheit.