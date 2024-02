Österreich: 16-jährige Deutsche nach Skiunfall in Tirol gestorben

1 Das Mädchen stürzte an einer Schanze im Skigebiet Christlum in Achenkirch in Tirol und zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich

Die Jugendliche hatte am Freitag im Skigebiet Christlum in Achenkirch in Tirol einen Unfall. Laut Polizeibericht verlor sie auf einer Freestyle-Schanze die Kontrolle.









Eine 16-jährige Deutsche ist nach einem Skiunfall in Österreich gestorben. Wie die österreichische Polizei am Montagabend mitteilte, war die Jugendliche am Freitag im Skigebiet Christlum in Achenkirch in Tirol verunglückt. Sie hatte demnach auf einer Freestyle-Schanze die Kontrolle verloren und war hart auf die Piste aufgeprallt, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog.