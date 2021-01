ÖPNV in Calw Immer Ärger mit der Linie 630?

In Teilen der Bevölkerung, genauer gesagt bei einigen Anwohnern, löste der angekündigte Ausbau des ÖPNV allerdings nicht gerade Jubelstürme aus. Nicht nur am Vorgehen der Stadtverwaltung und des Landkreises hagelte es Kritik – nach Ansicht der Anwohner sei die neue Linienführung über die Köpfe der Bürger hinweg beschlossen worden. Auch die dadurch verschärfte Parksituation sowie eine höhere Lärm-, Schmutz- und CO2-Belastung bereiteten den Anwohnern Sorge.

Halteverbotsschilder entlang des Grundstücks

Einer von ihnen präsentierte statt der neuen Linienführung mit "normalen" Bussen mehrere Alternativvorschläge: Beispielsweise statt der zwei neuen Haltestellen eine neue an der Y-Gabelung der Heinz-Schnaufer Straße, E-Carsharing oder elektrisch betriebene Kleinbusse. Die Stadtverwaltung hingegen zeigte sich skeptisch gegenüber diesen Vorschlägen. Zumal die Ausschreibung der Leistungen zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen war. Auch eine mehr als zweieinhalbstündige Bürgerversammlung brachte keinen Konsens, wenngleich sich dort auch einige Befürworter der neuen Schleife zu Wort meldeten.

Aufgrund der anhaltenden Konflikte hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Landratsamt aber schließlich doch noch einen Kompromiss gefunden. Die neue Schleife wird seit Jahresbeginn stündlich angefahren, jedoch nur bei Bedarf (buchbar bis eine Stunde vorher unter Telefon 07051/96 88 55), am Wochenende gar nicht. Für die "alte" Strecke über die Breslauer Straße sind stündlich feste Fahrten eingeplant, auch am Wochenende. Zu den Schulzeiten gibt es zusätzliche Fahrten. Abends, also nach 19.45 Uhr fährt am Wochenende kein Bus mehr nach Heumaden. Unter der Woche kann bei Bedarf bis 1 Uhr nachts einer geordert werden.

So viel zur Theorie. Denn zum Jahresbeginn stellten einige Bürger verblüfft fest, dass der "Bedarfsbus" die neue Schleife stündlich fuhr – und das in den meisten Fällen leer. Allzu viel Bedarf kann da ja eigentlich nicht bestehen, sollte man meinen. Tobias Haußmann, Leiter Zentrale Steuerung im Landratsamt Calw, erklärt das mit technischen Problemen bei der Übermittlung des Bedarfs an das Unternehmen. "Um hier auf der sicheren Seite zu sein, wurden die Bedarfsfahrten für den Anfang auf feste Fahrten umgestellt", meinte er. Inzwischen sei das technische Problem aber behoben, vermeldete das LRA wenige Tage später.

Ungeachtet dessen sprechen Anwohner von chaotischen Zuständen – fehlende oder veraltete Fahrpläne an den Haltestellen, falsche Linien-Einblendung in den Bussen, in der Folge verwirrte und wütende Fahrgäste. "Ich bin froh, dass ich nicht auf die Busse angewiesen bin", so das Urteil eines Heumadener Bürgers.

Und es gibt noch ein Problem. Zumindest für Benjamin Dittus, Geschäftsführer der "Lichtblick-Seniorenhilfe", angesiedelt in der Heinz-Schnaufer-Straße. Genau entlang des Grundstücks stehen neuerdings Halteverbotsschilder. Sonst weit und breit keine. "Obwohl die Straße ­überall gleich breit ist", echauffiert sich Dittus. Warum könne er absolut nicht nachvollziehen.

Das Thema Halteverbot war schon im Sommer aufgekommen, praktisch zeitgleich mit der Diskussion um die neue Linienführung. Damit der Bus durchkommt, müssen Stellplätze weichen, das hatte Oberbürgermeister Florian Kling schon damals angekündigt. Dittus wurden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt: Entweder er baut selbst Parkplätze auf dem Gelände der Seniorenhilfe. Oder er mietet irgendwo Parkflächen für seine Mitarbeiter und die Flottenfahrzeuge. Ersteres sei schlicht unmöglich, weil er selbst nur Mieter des Gebäudes sei. Für zweiteres habe er sich zähneknirschend entschieden. Rund 300 Meter von ihrem Arbeitsplatz entfernt parken nun die 49 Mitarbeiter sowie die Autos, mit denen sie zu den Senioren fahren. Im Alltag bedeute das ein irrsinniges Hin und Her, bedauert Dittus.

Ausweichbuchten werden benötigt

Das hätte er alles noch in Kauf genommen, wenn nun nicht lediglich sein Grundstück von dem Halteverbot betroffen wäre "Reine Schikane" nennt Dittus das.

Carina Reck, die Persönliche Referentin des OBs hat jedoch eine einfache Erklärung für das Vorgehen: "Das Halteverbot ist als Ausweichbucht für den Begegnungsverkehr notwendig", schreibt sie auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Haltverbotszonen seien wie geplant eingerichworden, um einen fließenden Begegnungsverkehr in der Heinz-Schnaufer-Straße, auch mit Busverkehr, sicherzustellen. "Dafür benötigt es Ausweichbuchten, die nicht von Autos zugeparkt werden."

Dass die Zone vor der "Lichtblick-Seniorenhilfe" die einzige in Sichtweite ist, liege laut Reck daran, dass die Zahl der Halteverbotszonen in der Heinz-Schnaufer-Straße in Absprache mit dem Landratsamt reduziert wurde. Ursprünglich waren dort drei getrennte Halteverbotszonen angedacht. Aber um die Einschränkungen für Parkplatz-Sucher zu verringern, gibt es nun nur noch eine Halteverbotszone mittig, führt Reck aus. Und die ist eben genau vor der "Lichtblick-Seniorenhilfe".