1 Der Platz hinterm Steuer ist immer öfter kaum noch zu besetzen. Es mangelt an Busfahrern. Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Der ÖPNV hat ein dickes Problem: Es fehlen Busfahrer. Wöchentlich klingelt das Telefon bei Aushilfe Ralf B. Am anderen Ende ist sein Chef, der verzweifelt einen freien Fahrer sucht – und das, obwohl es doch einige gebe, die man anheuern könnte, wenn man nur dürfte.











Egal, wo unsere Redaktion an diesem Tag anruft, ob bei den bekannten Busunternehmern oder Busfahrern und Aushilfen: Die Schilderungen ähneln sich und widerspiegeln eine Misere, die in eklatantem Gegensatz zu dem steht, was allgemein gefordert wird.