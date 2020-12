ÖPNV im Kreis Calw Scharfe Kritik an der Vergabe

Anlass von Webers Kritik sind die jüngst getätigten Vergaben von zwei großen Linienbündeln im Kreis Calw an eine Bietergemeinschaft unter Führung der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB). Mit dem Ergebnis, dass die im Zuge des Stundentakts mehr zu fahrenden 1,5 Millionen Buskilometer auch deutliche Mehrkosten von knapp vier Millionen Euro verursachen.

Nach Kritik von SPD-Kreistagsmitglied Rainer Prewo und Gisela Volz, Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw, am Vergabeverfahren kam innerhalb des Kreistags offenbar eine Debatte auf, die allerdings weniger das Vergabeverfahren als die vier Millionen Euro Mehrkosten zum Thema hatte. Der Landkreis begann Gespräche mit RAB, die Mehrausgaben um 1,5 Millionen zu reduzieren. Dazu soll die Zahl der ab Januar zusätzlich zum bisher gefahrenen Angebot zu fahrenden Kilometer wieder eingedampft werden. Am Montag im Kreistag sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.

Ein Vorgehen, das Weber empört und das er als zumindest "rechtlich fragwürdig" erachtet. "Die bisher fahrenden Unternehmen dürften sich fragen, ob sie es nicht auch für diesen dann geringeren Preis hätten fahren können", so Weber. Hätte ein mittelständisches Unternehmen die Vergabe gewonnen und RAB das Nachsehen gehabt, mutmaßt Weber, so hätte RAB eine Schadensersatzklage gegen der Kreis angestrengt. Aber für einen Mittelständler sei ein solches Vorgehen nicht möglich.

Weber: "Das darf so nicht weitergehen"

Wer bei diesem Vorgehen das Nachsehen haben wird, ist für den WBO-Geschäftsführer klar. Die an der Bietergemeinschaft beteiligten Mittelständler werden die Zahl ihrer – möglicherweise schon angeschafften – Busse und auch ihres Personal wieder zurückfahren müssen, ist sich Weber sicher. Dann hätten also nicht nur die unterlegenen mittelständischen Unternehmen Nachteile, sondern auch die die eigentlich zu den "Gewinnern" der Ausschreibung gehörenden Mittelständler. "Ist das alles dann noch mittelstandsfreundlich?", fragt sich der Funktionär.

"Wir sperren uns nicht gegen Wettbewerb", stellt Weber klar, "aber die Mittelständler müssen dann auf Augenhöhe mit von der Partie sein." Gehe das Vergabeverfahren wie gehabt weiter – Weber spricht dabei von einem "fehlgeleiteten Wettbewerb" – so würden in naher Zukunft die Busunternehmen in der Fläche wegbrechen. Schon jetzt habe der Kreis Calw bei den Busunternehmen einen sehr großen Schwund zu verzeichnen. "Das darf so nicht weitergehen."

Landkreis und Kreistag hätten im Laufe des Verfahrens immer wieder Handlungsalternativen gehabt, diese aber nicht wahrgenommen, deswegen sei das Ergebnis des Verfahrens auch so gewollt gewesen. So hätte man etwa angesichts der deutlichen Mehrkosten schon frühzeitig die Reißleine ziehen und das Vergabeverfahren wegen "Unauskömmlichkeit" aufheben können. Auch das Argument, man habe bei der Vergabe den billigsten Bieter nehmen müssen, lässt man bei der WBO nicht gelten. "Da zählen dann auch Argumente wie die Zuverlässigkeit", sagt Pressesprecherin Ulrike Schäfer.

Aus all diesen Gründen fordert die WBO auch den Landkreis und den Kreistag auf, aus den Fehlern zu lernen, jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben und von der bisherigen Linie abzurücken.