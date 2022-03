Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

In manchen Supermärkten wird es bereits rationiert – die Rede ist nicht vom Klopapier – sondern vom Speiseöl. Auch bei "Öl Brändle" in Empfingen, Großhändler auch für viele Handelsketten, ist die Nachfrage riesig. Vertriebsleiter Helmut Spohn sagt aber deutlich: "Wenn jeder in normalen Mengen kauft, bekommen wir so schnell auch kein Problem."